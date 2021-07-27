شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب Mission Impossible..توم كروز يتعلم الرمي بالسهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عدة أخبار أن النجم العالمي توم كروز كان زائرًا منتظمًا للأحداث الرياضية خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، حيث يتواجد هناك من أجل تصويرأحداث الجزء الجديد من Mission Impossible، وبحسب ما ورد ، حول توم كروز ، 59 عامًا أنه يهتم بتعلم رياضية جديدة، اذ زعم موقع The Sun ان نجم المهمة المستحيلة يتعلم لعبة الرمي بالسهام .

وكان الممثل يقيم في المملكة المتحدة أثناء تصويره لأحدث جزء منMission Impossible وهو حاليًا في عطلة على متن اليخوت في كورنوال، وقال مصدر للصحيفة إن توم أحب قضاء وقته في بريطانيا، لذلك تعلم الرمي بالسهام كانت الخطوة الطبيعية التالية حيث يحول نفسه إلى رجل إنجليزي .

وأضاف المصدر قائلا : "إنه يعلم أن لعبة رمي السهام هي عنصر أساسي في الحانات الإنجليزية وهو يحب الذهاب الي هناك".

وقضي توم معظم العام الماضي في المملكة المتحدة أثناء تصوير الجزء السابع من المهمة المستحيلة وتم تصوير مشاهد مليئة بالحركة في يوركشاير مورز في الأشهر الأخيرة.

وعلي جانب اخر يسعى توم كروز لاستغلال وقته بالطريقة المثلى أثناء تواجده فى المملكة المتحدة لاستكمال تصوير أحدث أعماله Mission: Impossible 7، فيحاول كسر الضغوطات عليه وتخفيفها من خلال الاستمتاع بوقته مثلما حصل مع مشاهدته لأهم الأحداث الرياضية، فلم يفوت حدثين كبيرين وحرص على حضورهما.

البداية من نهائي ويمبلدون للسيدات الذى حضره بصحبة صديقته وحبيبته الجديدة هايلى اتويل التى تشاركه بطولة فيلم Mission: Impossible 7، فى حين جاء الحدث الثانى بعدها بأيام مع حضوره لمباراة نهائى اليورو لمؤازرة الإنجليز أثناء حضوره بصحبة صديقه ديفيد بيكهام من المدرجات بملعب ويمبلى.