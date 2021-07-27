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بسبب Mission Impossible..توم كروز يتعلم الرمي بالسهام

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القاهرة - سامية سيد - أكدت عدة أخبار أن النجم العالمي توم كروز كان زائرًا منتظمًا للأحداث خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، حيث يتواجد هناك من أجل تصويرأحداث الجزء الجديد من Mission Impossible، وبحسب ما ورد ، حول توم كروز ، 59 عامًا أنه يهتم بتعلم رياضية جديدة، اذ زعم موقع The Sun ان نجم المهمة المستحيلة يتعلم لعبة الرمي بالسهام .

New game? Tom Cruise has reportedly picked up darts as he continues to embrace the sporting culture during his stay in the UK

وكان الممثل يقيم في المملكة المتحدة أثناء تصويره لأحدث جزء منMission Impossible وهو حاليًا في عطلة على متن اليخوت في كورنوال، وقال مصدر للصحيفة إن توم أحب قضاء وقته في بريطانيا، لذلك تعلم الرمي بالسهام كانت الخطوة الطبيعية التالية حيث يحول نفسه إلى رجل إنجليزي .

Sporting culture: A source told the Sun that Tom has 'loved' his time in Britain and that setting up a darts board was the next step on his road to becoming an honorary Englishman

وأضاف المصدر قائلا : "إنه يعلم أن لعبة رمي السهام هي عنصر أساسي في الحانات الإنجليزية وهو يحب الذهاب الي هناك".

وقضي توم معظم العام الماضي في المملكة المتحدة أثناء تصوير الجزء السابع من المهمة المستحيلة وتم تصوير مشاهد مليئة بالحركة في يوركشاير مورز في الأشهر الأخيرة.

 

وعلي جانب اخر يسعى توم كروز لاستغلال وقته بالطريقة المثلى أثناء تواجده فى المملكة المتحدة لاستكمال تصوير أحدث أعماله Mission: Impossible 7، فيحاول كسر الضغوطات عليه وتخفيفها من خلال الاستمتاع بوقته مثلما حصل مع مشاهدته لأهم الأحداث الرياضية، فلم يفوت حدثين كبيرين وحرص على حضورهما.

 

البداية من نهائي ويمبلدون للسيدات الذى حضره بصحبة صديقته وحبيبته الجديدة هايلى اتويل التى تشاركه بطولة فيلم Mission: Impossible 7، فى حين جاء الحدث الثانى بعدها بأيام مع حضوره لمباراة نهائى اليورو لمؤازرة الإنجليز أثناء حضوره بصحبة صديقه ديفيد بيكهام من المدرجات بملعب ويمبلى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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