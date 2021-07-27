شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يطلب من متابعيه الدعاء لوالده بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم محمد رجب من كل متابعيه وجمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل، ولم يكشف عن الحالة الصحية التى يمر بها والده، وكتب محمد رجب عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: "أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل".



وظهر محمد رجب ضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، طارق صبرى، عمر الشناوى، وذلك بعدما ظهر أيضاً كضيف شرف فى الجزء الأول من العمل الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.

وكانت آخر أعمال النجم محمد رجب مسلسل "ضربة معلم" من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وشارك فى بطولته مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.