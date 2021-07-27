شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تتوسل باكية للقاضي ليرحمها من وصاية والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت النجمة العالمية بريتني سبيرز رسمياً استبدال والدها كوصي لها ، بعد 13 عامًا من توليه السيطرة على حياتها وأموالها، وتوسلت سبيرز باكيةً إلى المحكمة أن تضع حداً لهذه الوصاية التعسفية، وطالبت بـ"تحقيق" ضد والدها.



بريتني سبيرز

وقدم محامي النجمة التماسا للمحكمة أمس الاثنين ، بعد شهر من كسر سبيرز صمتها العلني بشأن الوصاية ، واصفة إياها بأنها"مسيئة"، وتتيح الوصاية لوالدها التحكم الكامل بممتلكاتها، وإسناد المهمة إلى محاسب مستقل بدلاً منه، حسب ما جاء في الطلب.

وكان المحامي ماثيو روزنجارت، الذي توكل عن سبيرز أخيرا، كشف قبل أسبوع أنه يتخذ إجراءات قاسية وسريعة لتنحية جيمي سبيرز والد المغنية الأمريكية، بعدما أدلت النجمة بشهادة أمام محكمة في لوس أنجلوس بدت فيها شديدة التأثر.

وورد على الموقع الإلكتروني لمحكمة لوس أنجلس، امس الاثنين، التماس لتعيين المحاسب جيسون روبين من كاليفورنيا لإدارة الشؤون المالية لنجمة البوب.

واعتبر روزنجارت في الالتماس، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن تمتع سبيرز بالقدرة على اختيار من يمثلها كمحامٍ لها، حسب ما ورد في قرار صدر أخيراً عن قاضية تنظر في القضية، يعني أنها تتمتع بالقدرة على تعيين من يدير شؤونها المالية.

وأعلنت القاضية بريندا بيني خلال جلسة محاكمة قصيرة، أنها ستصدر حكماً في نهاية سبتمبر المقبل في شأن الالتماس لتجريد جيمي سبيرز من إدارة ممتلكات ابنته التي تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.