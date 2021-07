شكرا لقرائتكم خبر عن إلين بورستين تقوم ببطولة الثلاثية الجديدة Exorcist بتكلفة 400 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن تخطيط شركة Universal، لإصدار ثلاثية جديدة بعنوان Exorcist ، تقوم ببطولتها النجمة العالمية إلين بورستين وليزلي أودوم جونيور.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن الشركة تخطط دفع 400 مليون دولار للثلاثية الجديدة التي ستعرض عبر منصة البث الجديدة Peacock، بدون الإشارة إلى تواريخ عرض الثلاثية.

ومن المقرر أن تعيد الثلاثية الجديدة Exorcist، النجمة العالمية إيلين بورستين، الحائزة على جائزة الاوسكار، والتي خاصة معركة مع الشيطان لأول مرة في النسخة الأصلية من السلسلة عام 1973، والتي جسدت شخصية كريس ماكنيل آنذاك.

و يقدم ديفيد جوردون جرين، مخرج فيلم "Halloween"، عملية إخراج الثلاثية الجديدة "Exorcist" ، والذي سينتجه Blumhouse وهو ما شكل موجه سخرية كبيرة بسبب سمعة الشركة في انتاج أفلام رعب منخفضة الميزانية مثل "Get Out" و "The Purge"، والتي حصدت إيرادات كبيرة بسبب تكاليفها القليلة جداً.

وعلى جانب آخر، أكد ممثل لشركة Universal Pictures مؤخرًا أن سيارة Dodge Charger دودج تشارجر المخصصة للنجم العالمي فين ديزل والتي يقودها في فيلم F9 كلفت شركة الانتاج أكثرمن مليون دولار لتصميمها وتجهيزها للفيلم، وذلك حسبما أعلن مصدرالأخبار من خلال موقع Insider .