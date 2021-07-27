مصطفى حجاج ينتهى من تصوير كليب جديد بعنوان "يلا بره من حياتى"

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب مصطفى حجاج من تصوير كليب جديدة بعنوان" يلا بره من حياتى"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى خالد نبيل، ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام المقبلة، ويقول أول مقطع من الأغنية: "يلا بره من حياتي يلا بره..جيت عليا كسرتني ميت ألف مرة..مسلمتش من أذاك..ولا شفت راحة معاك..أيامك كلها كانت مرة.



مصطفى حجاج

وطرح مصطفى حجاج مؤخراً كليب أغنية "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

وتقول كلمات أغنية "والله ما ينفع":"والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلأوه غلبت البقلأوة..وان كان عالغلأوه محدش بيك يتسأوى.. بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه..مهما زعلت منا ميبقاش فيه عدأوه..مش تفضل مطنش ماتردش عليا..نقدر جمالك ونبصم ونمضى ونفرش طريقك بحنه ومواردي..لكن تكبر عليا خلاص اللى تشوفه ..هتلقى وش تانى مش عايزك تشوفه ..اسمع منى بطل ما تردش عليا".

مصطفى حجاج طرح مؤخراً ديو أغنية "كله شمال" الذى جمعه بوجيه الإسباني، وكتبه الشاعر الغنائى محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، فكرة وماستر هانى محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.