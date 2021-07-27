شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تحضر بروفة مسرحية "أحدب نوتردام" .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بعد مشاهدتها عرض "سيدة الفجر" أمس بمسرح الطليعة على حضور بروفات العرض المسرحى "أحدب نوتردام"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفنى للمسرح، ورافقها المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وكان فى استقبالهم الفنان ناصر عبد المنعم مخرج العرض.

يذكرأن عرض "أحدب نوتردام" تجرى بروفاته حاليا بمسرح الطليعة استعدادا لافتتاحه نهاية شهر أغسطس المقبل، العرض عن رواية "أحدب نوتردام" لفيكتور هوجو، وتدور أحداثه فى بلدة نوتردام التى يعيش بها الأحدب ، ليناقش من خلاله فكرة الجمال الحقيقى.

مسرحية "أحدب نوتردام" بطولة محمد الشرشابى، ياسر عزت، سمر علام، هانى عبد المعتمد، ماهر محمود ومجموعة من الشباب، إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور وملابس هبة عبد الحميد، موسيقى إبراهيم سعيد، صياغة درامية محمود جمال، مساعد مخرج محمد عبد التواب، مخرج منفذ حنان مهدى.