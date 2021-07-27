شكرا لقرائتكم خبر عن أولى اجتماعات اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري تبدأ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع اليوم أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري أولي اجتماعاتهم الساعة الخامسة لمناقشة كافة تفاصيل الدورة الرابعة عشرة التي ستنطلق يوم 27 سبتمبر، وتستمر حتي يوم 9 أكتوبر 2021 .

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

وتضم لجنته العليا كلا من : الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان) وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والناقدة عبلة الرويني والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.