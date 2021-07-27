شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سميرة سعيد يهنئها بأغنية "مون شيري": لا يسعدنى شىء أكثر من نجاحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شادي النابلسي نجل النجمة سميرة سعيد رسالة تهنئة لوالدته بعد نجاح أغنيتها الجديدة "مون شيري" التي صورتها بفيديو كليب حقق أكثر من 4 مليون مشاهدة منذ طرحها، ونشر شادي صورة تجمعهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" لا شيء يسعدني أكثر من رؤيتك تتفوق في أكثر ما تحب القيام به..من نجاح إلى نجاح إن شاء الله.. مون شيري.. نحتاج لالتقاط صور جديدة".



سميرة سعيد ونجلها

وطرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى" المقرر طرحه قريبا، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.

وتصدرت سميرة سعيد تريند جوجل ومؤشرات البحث، بسبب تصريحاتها مع عمرو أديب وقالت أغنية "مون شيري" أول ما سمعتها شعرت وكانها من السبعينيات لافتة إلى أنه تم استخدام الجيتار والأورج بنفس الطريقة لتلك الفترة، أما عن التصوير فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، حيث تم استخدام السيارات القديمة للدلالة على هذه الفترة.

وأوضحت سميرة سعيد أنها بدأت فى تحضير ألبوم جديد منذ 3 أشهر، وتطلق أغنية كل فترة ليكون لها تأثير على الجمهور حيث أن التسويق حاليا في الأغاني مختلف ومن الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة.

وحققت الديفا سميرة سعيد، من خلال أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مون شيرى" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وحقق الفيديو أكثر من 4 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد طرحها بأيام قليلة.