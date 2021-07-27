شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان محمد رجب بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، عن وفاة والدهما بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث شهدت الساعات الماضية مطالبة محمد رجب الدعاء لوالده بالشفاء العاجل عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام.



عمرو رجب

يذكر أن عمرو رجب شارك فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" مع شقيقه محمد رجب، من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وشارك فى بطولته مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.