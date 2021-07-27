"نهاية الأرض".. درة تنشر صورا من المالديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة التونسية دُرة زروق، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها أثناء قضاء عطلتها في المالديف.

وظهرت دُرة في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بملابس صيفية على شاطئ البحر.

وعلّقت دُرة بالفرنسية، قائلة: "خذني إلى نهاية الأرض، خذني إلى أرض العجائب.. السلام".

وعُرض للفنانة دُرة في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة النجوم: هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.