مدحت العدل يكشف لمصراوي كواليس "كوكو شانيل" وشرط شريهان الوحيد‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عودة شريهان إلى الساحة الفنية وتقديمها عمل استعراضي من تأليفه، كان من بين الأمنيات التي سعى الكاتب مدحت العدل إلى تحقيقها، وبعد تحقق الحلم وخروج مسرحيتها الاستعراضية "كوكو شانيل" للنور عبر منصة "شاهد VIP" ، كشف عن كواليس كتابتها.

د.مدحت العدل في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال :"المنتج جمال العدل كان هو صاحب فكرة إعادة الفنانة شريهان، وبدأت في دراسة فكرة تقديم 13 عملا عن شخصيات نسائية لها حضورها الإنساني، وبصماتها البارزة في التاريخ، ومنها "كوكو شانيل" مصممة الأزياء الفرنسية التي تحدت الصعاب".

وعن أسباب البداية مع قصة "كوكو شانيل"، يقول :"لم تكن مقصودة ، إذ كنت مع المنتج جمال العدل في البداية نتحدث عن كل الشخصيات النسائية، وخلال مرحلة الإعداد بدأت اكتشاف أوجه التشابه بين شريهان وكوكو شانيل، من قوة الشخصية إلى تحديها الصعاب، ورفضها الإنكسار، وطموحها الذي لا حدود له".

وتابع :"في إحدى الجلسات، وضعت الفنانة شريهان شرط وهو أن تقرأ إحدى المسرحيات مكتوبة، قبل أن تقوم بتوقيع العقد، وسافرت إلى الساحل الشمالي للتفرغ للكتابة، وبعد 4 أيام كنت قد كتبت المسرحية كلها والإستعراضات".

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها آسر ياسين، وهاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجى وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.