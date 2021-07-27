"شكرا أشرف زكي".. أكاديمية الفنون تحتفي بنقيب الممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أطلق طلاب أكاديمية الفنون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "شكرا أشرف زكي"، حيث تضمنت إصدار كتيب عن إنجازات الأكاديمية والتطوير الكبير الذي شهدته بعد تولي الدكتور أشرف زكي رئاسة الأكاديمية.

ألقت الحملة الضوء على عدد كبير من الإنجازات التي تمت منذ عام 2018 وحتى الآن، وكيف تمت استعادة روح الابتكار والعمل الأكاديمي في فنون المسرح والسينما والموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية والدراما الموسيقية والديكور والاضاءة، فضلا عن استكمال كل خطط تطوير معاهد الأكاديمية والمواقع والوحدات والفرق الأكاديمية وتحديثها.

تناول الكتيب تفاصيل تنشيط مسارح الأكاديمية واستثمار الأماكن المفتوحة، والتعاون مع القطاع الخاص وإدخال مفهوم تسويق واستثمار المنتج الفني والثقافي، بغرض عرضه على شريحة أکبر من الجمهور، مما يوفر مصادر جديدة لتمويل عمليات الإنتاج الفني.

اهتمت الحملة أيضا بالإشارة لاستخدام النظم الرقمية لعمل قاعدة بيانات تشمل المواقع والعاملين والأنشطة، فضلا عن التنمية البشرية، بتطوير الهيكل الإداري ووسائل التعليم وكافة الصيغ الإدارية والتعليمية، ووضع خطة لتطوير فرق الأكاديمية بشكل منهجي وعلمي لرفع قدرتها سواء على مستوى البناء والتجهيزات أو على مستوى العنصر البشر.

في نفس السياق، تناول الكتيب الإنجازات التي تحققت على مستويات البنية الأساسية والبنية العلمية والبنية الثقافية والفنية، حيث تم إمداد عدد من المباني التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة بكافة التجهيزات، من أثاث وأجهزة ووسائل تعليمية، وتم تشغيلها على الفور لتصبح محط أنظار المتخصصين والمثقفين والمهتمين بالفنون ومناهج دراستها.

ومن أبرز الإنجازات على مستوى البنية الأساسية، افتتاح متحف الفنون الشعبية بعد الانتهاء من تشطيب وتجهيز ووضع التصور السنوجرافي لمقتنياته، واستقبال مجموعة كبيرة من أبرز المقتنيات الدالة على ثقافات المدن، والانتهاء من تجهيز مبنى المعهد العالي للفنون الشعبية وتشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات مناهج تعليم مواد الفنون، فضلا عن الانتهاء من تجهيز مبنى المعهد العالي للنقد الفني وتشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات مناهج دراسة علوم النقد والتذوق الفني.

كذلك الانتهاء من تشطيب وتجهيز مبنى مركز دراسات الفنون الشعبية، والتحضير للبدء في تشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات دراسات الثقافات الشعبية مع دعمها بوسائل الدفاع المدني، والانتهاء من تشطيب وتجهيز مبنى قاعة ثروت عكاشة للمؤتمرات والندوات، وتشغيله وتوظيفه في إقامة المؤتمرات العلمية الدولية وفق معايير الجودة العالمية، ليصبح واجهة مشرفة لكل الوفود المشاركة من دول العالم في هذه المؤتمرات.

أيضا تم الانتهاء من مشروع الشبكات الخدمية، ومنها أعمال الدفاع المدني والإنذار والحريق. كما تمت أعمال المفاوضة السعرية لمشروع المعهد العالي لفنون الطفل وإسنادها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ويتم حاليا الانتهاء من تجهيز مبنى الإسكان الداخلي للطلاب والخبراء الذي تم بناؤه وتشطيبه، بالإضافة إلى الشروع في تجهيز مبنى المستشفى المتطور للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.