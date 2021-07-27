عمرو سلامة: "أميرة" من أفضل الأفلام العربية التي شاهدتها في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب المخرج عمرو سلامة، عن سعادته باختيار فيلم "أميرة" للمخرج المصري محمد دياب للمنافسة في مسابقة آفاق ضمن الدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، في عرضه العالمي الأول.

ونشر سلامة، بوستر الفيلم عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، "بحكم صداقتي مع كل فريق عمل فيلم (أميرة)، شاهدته في مراحل المونتاج، وأقدر أقول بدون ذرة مبالغة إنه من أفضل الأفلام العربية التي شاهدتها في حياتي، وأتمنى بعد اختياره في مهرجان فينيسيا أن يحصل على عدة جوائز فيه".

ويقام مهرجان فينيسيا السينمائي خلال الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر المقبل.

"أميرة" هو ثالث أفلام دياب كمخرج بعد ٦٧٨ (2010) واشتباك (2016) والذي فاز بأكثر من 30 جائزة دولية، ويتناول العمل قصة تدور أحداثها في فلسطين، حيث أنه أول فيلم فلسطيني يقوم بإخراجه مصري.

"أميرة" مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويضم فريق عمل فيلم "أميرة" عدد كبير من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان وتارا عبود وقيس ناشف ووليد زعيتر، مونتاج أحمد حافظ، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.