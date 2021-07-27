الأمن المصري يعلن تفاصيل القبض على فتاة بسبب فيديوهات مثيرة للجدل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت صحيفة “الوطن” ان وزارة الداخلية المصرية اعلنت تمكنها من القبض على المتهمة ، ياسمين الفولي، المعروفة إعلاميا بـ”كائن الهوهوز”، بعد نشرها فيديوهات مثيرة للجدل وخادشة للحياء.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أنه تم القبض على ياسمين بعد البلاغ الذي تقدم به المحامي أشرف فرحات، ضدها واتهمها فيه بالتحريض على الفسق وصناعة ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وطالب بالقبض عليها وتقديمها للمحاكمة.

كما ضبطت الشرطة المتهم أسامة، شريكها ومصوّر الفيديوهات، وذلك بعد تتبع وملاحقة لهما استمرت على مدار الـ 48 ساعة الماضية.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول المتهمين، أنهما غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة فقط، فضلا عن اعتيادهما صناعة ونشر هذه النوعية من الفيديوهات المُخلة بالآداب العامة من أجل التربح المادي، ومن المقرر أن تبدأ الشرطة استجوابا للمتهمة وتحرير محضر بالضبط وآخر بالتحريات حول نشاطها وصديقها، وغرضهما من صناعة هذه المقاطع ونشرها، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة للتحقيق معهما.

من جانبه، نشر المحامي أشرف فرحات، مُقدم البلاغ، معلومات عن المتهمة منها أنها تدعى ياسمين عبد الرازق الفولي، وهي من مواليد منطقة العجمي الهانوفيل بالإسكندرية، ومطلقة منذ قرابة 40 يوما، ولديها طفلان، وطلّقها زوجها بسبب سوء سلوكها، كما تبرأت منها أسرتها لذات السبب.

وتقدم فرحات ببلاغ ضدها، اتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع وثوابته من خلال صناعة ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ترتدى من خلالها ملابس فاضحة وتؤدي حركات وتنطق بكلمات ذات محتوى فاضح.

وبعد البلاغ، أقدمت ياسمين وصديقها على الهرب من مكان وجودهما، واختبآ في مكان آخر بمحافظة الإسكندرية، وتتبعتهما الشرطة بواسطة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وحددت مكان وجودهما، وداهمته بعد استئذان النيابة العامة، وألقت القبض عليهما.