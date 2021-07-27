الموت يفجع الفنان محمد رجب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:57 مساءً - أعلن ” عمرو رجب ” شقيق الفنان ” محمد رجب ” صباح اليوم الثلاثاء عن وفاة والدهما بعد مرور ساعات على تعرضه لأزمة صحية .
فكتب عمرو رجب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلنا خبر الوفاة : ” توفى أبي ” .
كما نعى السيناريست ” محمد سمير مبروك ” وفاة والد الفنان محمد رجب إذ كتب عبر حسابه على فيس بوك قائلا : ” البقاء لله في أغلى الناس على قلبي الحاج رجب محمد صوابي والد صديقي الفنان محمد رجب .. اللهم اغفر له وارحمه ” .
ولم يكشف محمد رجب أو شقيقه عمرو عن موعد ومكان جنازة والدهما حتى الآن .
يذكر أن خبر الوفاة جاء بعد ساعات من طلب الفنان محمد رجب من جمهوره ومتابعيه الدعاء لوالده فقال من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام : ” أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل ” .
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