خلافة ميركل.. ضحكة تورط مرشحا وآخر يعود من بعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظهر استطلاعات الرأي حالة من السيولة في اتجاهات التصويت بالانتخابات التشريعية الألمانية المقررة 26 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأثرت اتجاهات الرأي العام بأزمة الفيضانات الأخيرة بغرب ألمانيا التي أودت بحياة العشرات، وطريقة تعاطي كل مرشح مع الأزمة، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

تراجع الاتحاد المسيحي الحاكم في استطلاعات الرأي، بعد ظهور مرشحه للمستشارية، أرمين لاشيت، بشكل غير ملائم في تأبين لضحايا الفيضانات.

وبينما كان الرئيس الفيدرالي فرانك فالتر شتاينماير، يلقي -بتعابير وجه جادة وحزينة- كلمة تضامنية مع المتضررين وضحايا الفيضانات التي ضربت غرب ألمانيا، خاصة ولاية شمال الراين ويستفاليا، قبل أيام، ظهر لاشيت في الخلفية، يضحك بشكل مبالغ فيه مع 6 أشخاص، رغم أنه حاكم الولاية الأكثر تضررا، والشخص الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يحكم البلاد خلفا للمستشارة أنجيلا ميركل.

وفي آخر استطلاع نشر اليوم الثلاثاء، وأجراه معهد إنسا لقياس اتجاهات الرأي العام، تراجع الاتحاد المسيحي نقطة واحدة مقارنة بالأسبوع الماضي، ليستقر عند 27% من نوايا التصويت، فيما تراجع حزب الخضر نصف نقطة ليستقر عند 17.5% في المرتبة الثانية.

وقفز الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى المرتبة الثانية بالتساوي مع الخضر، بـ17.5% من نوايا التصويت مقارنة بـ16% الأسبوع الماضي.

ووفق الاستطلاع ذاته، فإن الألمان ينظرون بغضب إلى تصرفات لاشيت حيث يقيم 57 في المائة من الألمان، مرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية بشكل سلبي، فيما يقيمه بـ23% فقط بشكل إيجابي.

ودفع لاشيت ثمن ذلك، إذ بات يحظى بـ15% فقط من نوايا التصويت ليصبح مستشارا لألمانيا، وفق الاستطلاع ذاته، مقارنة بـ20% الأسبوع الماضي.

وسجلت أنالينا بربوك، مرشحة الخضر للمستشارية، أرقاما سلبية أيضا، لأنها لم تظهر بشكل فعال خلال أزمة الفيضانات، إذ منحها 46٪ تقييما سلبيا، فيما منحها 22٪ فقط تقييما إيجابيا.

وبصفة عامة، حصلت بربوك على 14% فقط من نوايا التصويت كمستشارة لألمانيا خلفا لأنجلا ميركل في الاستطلاع المنشور اليوم.

أما الفائز الأكبر من أزمة الفيضانات، والمنافس الأكثر قوة حاليا في استطلاعات الرأي ليصبح مستشارا لألمانيا، فهو أولف شولتز الذي يستفيد كثيرا من أخطاء لاشيت وبربوك، وعدم امتلاكهما خبرة حكومية على المستوى الاتحادي، فضلا عن ظهورهما السلبي في أزمة الفيضانات.

وحصد شولتز 21% من نوايا التصويت، وفق الاستطلاع، بزيادة 3% عن استطلاع الأسبوع الماضي، كما قيمه 39% من الألمان بشكل إيجابي، فيما قيمه 29% فقط بشكل سلبي.

وأجرى معهد إنسا الاستطلاع في الفترة بين 23 و26 يوليو الجاري، على عينة من 2007 أشخاص، بهامش خطأ 2.5%.

وقال رئيس مجلس إدارة "إنسا" هيرمان بينكرت: "إن شولتز يملك فرصة في الوصول إلى المستشارية"، مضيفا: "نتائج الانتخابات الفيدرالية مفتوحة في جميع الاتجاهات تقريبًا".