محمد رجب ووالده.. طلب له الدعاء واصطحبه معه للحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قبل ساعات، كشف الفنان محمد رجب، عن معاناة والده صحيا، وطلب له الدعاء بالشفاء، قبل أن يغادر عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

"رجب" كتب منذ ساعات عبر خاصية "ستوري" في موقع "إنستجرام": "أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل"، دون الكشف عن أية تفاصيل.

وصباح اليوم، أعلن شقيقه الفنان عمرو رجب، وفاة والدهما، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفي أبي".

"رجب" كان في السابق نشر الكثير من الصور مع والده عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وخاصة في سبتمبر 2014، حينما اصطحبه إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

ومن بين الصور التي تجمع محمد رجب بوالده، صورة علّق عليه قائلا: "بابا / رجب الأصلي".

وقال عن اصطحابه والده للحج في برنامج "أنا والناس" عبر فضائية "الحياة 2" في سبتمبر 2015: "بابا كان معايا في الحج، أول مرة زورت يوسف ابني فيها كانت في فترة الحج ووالدي كان معايا، وأنا بفضل الله عامل 16 عمرة وحجة، ودعيت هناك بالستر والصحة وأن ربنا يخليلي أهلي وربنا يديم عليّا نعمه".

وأخر صورة تجمع رجب بوالده، نشره الابن في أبريل 2016 عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "بابا حبيبي يا أغلى الناس".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل "ضربة معلم" مع النجوم: رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، محمد عز، هاجر أحمد، مي سليم وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، وعُرض العمل في نوفمبر الماضي.