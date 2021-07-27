خالد تاج الدين ينعي والد الفنان محمد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الشاعر خالد تاج الدين، والد الفنانين محمد رجب وعمرو رجب، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

ونشر تاج الدين، صورة له مع محمد رجب عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "والد أصدقائي الفنانين محمد رجب وعمرو رجب البقاء والدوام لله".

وأعلن الفنان عمرو رجب، رحيل والده عن عالمنا اليوم الثلاثاء، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفي أبي".

وكان الفنان محمد رجب طالب جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء، دون الكشف عن الحالة الصحية التي يمر بها، وذلك عبر خاصية "ستوري" في موقع "إنستجرام"، وكتب: "أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل "ضربة معلم" مع النجوم: رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، محمد عز، هاجر أحمد، مي سليم وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، وعُرض العمل في نوفمبر الماضي.