فن ومشاهير

وفاة والد الفنان محمد رجب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، وفاة والدهما اليوم الثلاثاء.

وكتب عمرو، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفي أبي".

وكان الفنان محمد رجب طالب جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء، دون الكشف عن الحالة الصحية التي يمر بها، وذلك عبر خاصية "ستوري" في موقع "إنستجرام"، وكتب: "أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل "ضربة معلم" مع النجوم: رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، محمد عز، هاجر أحمد، مي سليم وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، وعُرض العمل في نوفمبر الماضي.

MO Nasa

MO Nasa

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