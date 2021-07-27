سبب حزن محمد شرف في أيامه الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الثلاثاء، الذكرى الثالثة على وفاة الكوميديان محمد شرف، إذ أنه رحل عن عالمنا يوم 27 يوليو 2018.

محمد شرف ولد في الإسكندرية في 1 مايو 1963، وتخرج من المعهد الفني التجاري في عام 1984، ثم سافر إلى القاهرة من أجل التمثيل، حيث شارك في العاصمة بعشرات الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون والمسرح، ومن مسلسلاته: "أرابيسك، للعدالة وجوه كثيرة، مبروك جالك قلق"، ومن أفلامه: "فيلم ثقافي، صباحو كدب، الرهينة، ظرف طارق، جعلتني مجرما، عصابة الدكتور عمر، عسكر في المعسكر، آسف على اﻹزعاج" وغيرها.

وعلى الرغم من المساحات الصغيرة للأدوار التي كان يقدمها محمد شرف في غالبية الأعمال الفنية، إلا أنه استطاع أن يترك بصمة مهمة في هذه الأعمال الفنية.

نجله الفنان الشاب هشام شرف، تحدث عن أيام والده الأخيرة في لقاء ببرنامج "صباحك مصري" عبر قناة "mbc مصر" في أغسطس 2018، وقال إن والده مرّ بظروف عصيبة في أوقاته الأخيرة، بسبب المرض وقلة العمل.

وأضاف نجل محمد شرف: "كان في ضغوطات كتير، وهو نفسيا كان متضايق لأنه قاعد، بس في ناس كتير وقفت جنبه، وخاصةً النقابة من أصغر حد لأكبر حد وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي أبويا الروحي، وقف جنبه في العمليات ولم يتخل عنه نهائيا".

وتابع هشام شرف أن النجوم أحمد حلمي وأشرف عبدالباقي وطارق لطفي وغيرهم، وقفوا إلى جانب والده، مضيفا: "ناس كتير بصراحة وقفت جنبه، بس هو كان بيتضايق أن محدش بيسأل عليه كتير، كانوا بيسألوا عليه بس مش بشكل كبير، وهو كان مستني أكتر من كده".

أوضح هشام شرف أن النجمين أحمد آدم وصلاح عبدالله، كانا أصدقاء عمر والده نظرا لأنهم بدأوا مشوارهم التمثيلي معا، متابعا: "والدي اتبهدل كتير وشقي كتير في حياته"، لافتا إلى أنه لم يتقاضى أي أجر عن دور "سامبو" في مسلسل "أرابيسك"، لأنه لم يكن عضوا بنقابة المهن التمثيلية، مؤكدا أن هذا الدور سبب له ضيقا لأن المعجبين في الشارع كانوا ينادونه باسم "سامبو" فقط، متجاهلين اسمه الحقيقي.

ورحل الفنان محمد شرف عن عمر يناهز 55 عاما، بعد صراع طويل مع مرض القلب بعدما قدّم الكثير من الأدوار التي يتذكره بها الجمهور.