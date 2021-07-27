"ورم الرئة نشط تاني".. زكي فطين عبد الوهاب يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بورم خبيث في المخ من المرحلة الرابعة.

وقال عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، عبر قناة "dmc"، "أنا خلصت 15 جلسة على المخ، وحاليًا في مرحلة الخضوع لأشعة خلال يومين تلاتة على الرئة لأن إصابتي الأولى كانت على الرئة، الدكاترة شايفين إن الإصابة رجعت والورم نشط تاني".

أضاف: "بعد كده هعمل مسح ذري على العظام عشان يتأكدوا أن العظام لم يحدث بها مشاكل، وبعدها سوف أذهب للباطنة لعلاج ألم شديد في البطن ومش بيروح، وكل هذا سوف يتحدد خلال الأسبوع المقبل".

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، كشف قبل أيام عن تعرضه لعملية سرقة، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "تعرضت لعملية سرقة في الشارع حوالي الساعة 3.. كنت رايح أشحن كارت عداد الكهرباء وكنت تعبان، فقررت أخد تاكسي للبيت عشان مكنتش قادر أمشي".

وتابع: "قبل ما أوقف التاكسي، كنت شايل الحاجات في كيس بلاستيك والحاجة وقعت على الأرض واتلموا عليا تلاتة أو أربعة أشخاص.. واحد منهم قالي ماتوطيش يا فنان إحنا هنجيبها وبدأوا في لم الحاجات".

وأوضح: "رجعت البيت أبص في الكيس ملقتش المحفظة، ولقيت الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر.. عملية سرقة في منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان في جيب القميص أخدوا المحفظة بالفلوس وبس".

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن مؤخرا عن إصابته بورم في المخ، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أصدقائي الأعزاء.. عملت تحاليل والأشعة المطلوبة واكتشفت للأسف أن عندي ورم في المخ من المرحلة الرابعة.. آسف إني مش هقدر أرد على التليفونات.. ادعولي".

وفي مايو 2019؛ أعلن زكي فطين عبد الوهاب، إصابته بسرطان الرئة، قبل أن يعلن في منتصف نوفمبر من نفس العام، تعافيه من المرض.

جدير بالذكر أن آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وعرض في شهر رمضان الماضي.