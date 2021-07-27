غالية بن علي لـ"الخليج 365": اللي بيحصل في تونس مش انقلاب.. وكلام الغنوشي مش هياكل معانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

رفضت المطربة التونسية غالية بن علي، إطلاق وصف "انقلاب" على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، إلى جانب إقالة الحكومة، وطالبت الشعب التونسي بتجديد الثقة في الرئيس المنتخب.

غالية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علّقت على قرارات الرئيس التونسي، وقالت: "ما حدث ليس مؤامرة ولا انقلاب، تونس في أشد الحاجة للتغيير الجذري بعد انهيار الأوضاع".

وتابعت: "أنصح كل تونسي وتونسية بالوقوف مع رئيس انتخبه شعبه، الوقوف معه هي وقفة من أجل تونس".

وعن تهديدات زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، ودعوته النزول إلى الشارع لرفض ما حدث، قالت: "الشعب التونسي واعي" مش هياكل من الكلام ده وإن شاء الله ربنا ينصرنا على كل متاجر بالدين و مصائر الأوطان، وكل خائن".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل يومين، تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.

واتخذ سعيد هذه القرارات بعد تظاهرات عارمة اجتاحت تونس، مطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، مع اتساع رقعة جائحة كورونا التي زادت من المصاعب الاقتصادية.