بالفيديو: عاصفة رملية تبتلع مدينة في الصين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:27 مساءً - منذ 29 دقيقة

غمرت موجة ضخمة من الرمال يبلغ ارتفاعها حوالي مئة متر الحدائق والمنازل والمباني في مدينة على تخوم صحراء غوبي في شمال غرب الصين.

جاء ذلك في مشهد يثير الرعب أشبه بأفلام الكوارث.

وغلفت سحابة بنية مُهيبة مدينة دونهوانج التي تشتهر بتاريخها الغني وتقع على طول طريق الحرير القديم في مقاطعة قانسو.

وقال أحد السكان لقناة جيمو نيوز المحلية إن العاصفة الرملية هبت فجأة وغطت المدينة في خلال 5 أو 6 دقائق فقط.

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أكد: “لم يعد بإمكاني رؤية الشمس”، مضيفا أن دونهوانغ لم تشهد مثل هذه الظاهرة منذ سنوات عدة.

أوضح: “في البداية وجدت نفسي محاطًا بغبار أصفر بسبب العاصفة الرملية، ثم تحول إلى اللون الأحمر ثم الأسود في النهاية”.

تشتهر دونهوانغ بكهوف موجاو وهي مجموعة من المعابد واللوحات الجدارية البوذية وتصنفها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي.

وذكرت وكالة أنباء تشاينا نيوز سيرفيس أن العواصف الرملية شائعة في المنطقة في الربيع لكنها نادرة في الصيف.