حادث مأساوي يتسبب بوفاة مراهق إسباني في سباق للدراجات النارية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:27 مساءً - منذ ساعة واحدة

لقي المراهق الإسباني، هوغو ميلان، مصرعه، في حادث مأساوي تعرض له يوم الأحد الماضي، أثناء مشاركته في سباق الدراجات النارية “MOTO3” على حلبة أراغون الإسبانية .

وكان ميلان، البالغ من العمر 14 عاما، يتنافس في كأس المواهب الأوروبية، عندما سقط من دراجته النارية، قبل 13 لفة من خط النهاية، لكن التأثر الأكبر لجسده جاء بعدما دهسه متسابق آخر بالخطأ، ليتم على الفور رفع العلم الأحمر في الحلبة، الذي يعني توقف السباق بسبب وجود حادث خطير.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ميلان، تلقى علاجا طارئا على مسار الحلبة، قبل أن يتم نقله جوا بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى سرقسطة، ولكن لم يكن بمقدور المسعفين إنقاذ حياته.

من جهته، قال فريق هوغو ميلان، المسمى “Cradle of Champions” في بيان: “نأسف بشدة على رحيل هوغو ميلان إلى الأبد”.

وأضاف الفريق: “سنتذكرك دائما على ابتسامتك، وقلبك الكبير، واحترافك، أرقد بسلام هوغو”.