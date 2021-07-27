شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء أباظة في ذكرى الدنجوان: جنتلمان ومتواضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت شيماء فكرى أباظة، ابنة شقيق الفنان رشدي أباظة لليوم السابع في ذكري رحيل عمها : كان جدع ومتواضع مع الناس، حتى أنه كان يأكل مع العمال في كواليس تصوير أفلامه .

وقالت شيماء: عمي بجانب وساومته كان جنتلمان ويعرف كيف يتعامل مع النساء، بشهادة الفنانة صباح التى قالت عنه : "اللى متجوزتش رشدى أباظة متجوزتش".



شيماء اباظة ورشدي اباظة

وتحل اليوم ذكرى وفاة النجم الدنجوان رشدى أباظة، ورغم مرور العديد من السنوات واختلاف مقاييس الجمال إلا أن مظهره وشخصيته حلم كل فتاة حتى الآن، فمنذ ظهوره على الساحة الفنية هو الفتى المفضل لدى النساء، ولهذا السبب أطلق عليه لقب "الدنجوان"، حيث تزوج أجمل النساء، ومن بينهن نجمتا الزمن الجميل صباح وسامية جمال.

رشدي أباظة هو محبوب ومعشوق النساء ، كل سيدات الوطن العربي حينما تضرب مثلا للرجولة فإنها تستخدم اسم رشدي أباظة وكل النساء تتمني أن يكون زوجها وحبيبها مثل رشدي أباظة .