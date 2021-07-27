شكرا لقرائتكم خبر عن حاطة الكلب في الشنطة .. إميليا كلارك وحيدة فى شوارع لندن .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية إميليا كلارك وحيدة في شوارع لندن، حيث اصطحبت كلبها "تيد" ووضعته في حقيبتها للحصول على قسط من الراحة بدلا من السير لمسافات طويلة.

وفي سياق أخر كشفت عدة تقاريرأجنبية، عن تعاون النجمة العالمية إميليا كلارك، والنجمة العالمية أوليفيا كولمان، في عمل سينمائي جديد، مع النجم العالمي صامويل إل جاكسون. ووفقاً للتقرير فإن هذا هو العمل الأول الذى ستشارك فيه كولمان الحائزة على جائزة الاوسكار، وكلارك المرشحة لجائزة إيمي، في تعاون لشركة مارفل الشهيرة، واكتفى التقرير بالكشف عن التعاون الجديد، بدون الكشف عن تفاصيل أكثر حول شخصيات كل منهما.

وظهرت كلارك، صاحبة شخصية أم التنانين فى مسلسل Game of thrones، الشهيرة في فيديو وهي متحمسة للغاية لحظة إعلانها عن تصميماتها الجديدة للأبطال الخارقين.

تعتبر النجمة اميليا كلارك واحدة من أبرز النجمات على مستوى العالم رغم سنها الصغير، وذلك بفضل مشاركتها فى بطولة مسلسل من أفضل المسلسلات التي حققت مشاهدات كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهو مسلسل Game of Thrones "صراع العروش"، ومؤخراً ظهرت النجمة التي تحظى بمتابعة كبيرة على السوشيال ميديا تصل إلى قرابة الـ 30 مليون على انستجرام فقط.