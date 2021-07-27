تعرفوا إلى عملاق عائلة نسرين طافش.. وهكذا علقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة السورية، نسرين طافش، جمهورها بنشرها مجموعة من الصور مع “حسونة” ابن شقيقتها “زينب”، والذي وصفته بأنه “عملاق” عائلتها، لما يتميز به من طول فارع، مشيرة إلى أنه لايزال يزداد طولاً.

وذكرت نسرين طافش جمهورها بابن شقيقتها الذي نشرت صورة معه قبل 6 سنوات، وحينها لفتت الأنظار بالصورة التي جمعتهما، حيث أعادت نشرها مع الصور الجديدة، كما نشرت صورة مع شقيقتها أيضاً، وتمنت لابنها السعادة.

وكتبت طافش، قائلة: “بتتذكروا حسونة ابن أختي (عملاق العيلة).. كبر وصار شيخ الشباب ولسه عم يطول ما شاء الله.. حبيبي الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شاب”.

وتابعت، قائلة: “اسحبوا لتشوفوا الصورة الأخيرة الأصلية من ست سنين.. بس للعلم أنا طولي مية وسبعين وبالصورة التالتة أختي زينب الغالية الله يحميها ويسعدها ويخليلكم أهلكم وحبايبكم”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، حيث حصدت أكثر من 100 ألف تعليق في ساعة واحدة، وسط تعليقات طريفة من جانب الجمهور، بينما تمنى له آخرون الصحة والعافية، وغازلوا نسرين طافش بسبب طولها بجانب ابن شقيقتها.

وكانت قد انتهزت نسرين طافش وجودها في فرنسا، مؤخراً، لحضور فعاليات الدورة 74 من مهرجان “كان” السينمائي الدولي، لتستمتع بالأجواء في المدن الفرنسية، وسط ظهورها بإطلالات مميزة كشفت عن جمالها وأناقتها.

وشاركت طافش جمهورها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور وهي تستمتع بالأجواء في سان تروبيه، إذ اختارت إطلالات صيفية أنيقة باللون الأخضر.

ودونت نسرين طافش كلمات عبارة عن حكم لبعض الرواد، إضافة إلى مقولات إحداها كانت خاصة بتقدير الذات، وكتبت نسرين، على إحدى إطلالاتها: “‏أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة، فهي ستأتيك حينما تكون قد هيّأت لها موقع إقامتها في قلبك ‎#شمس_التبريزي”.

وفي منشور آخر كتبت: “‏لا أحد أعلى شأناً أو أقل شأناً منك ولا حتى مماثللاً لك.. ببساطة كل إنسان كائن فريد بذاته ولا يقارن بأحد .. أنت أنت.. وأنا أنا ‎#أوشو يوم جميل للجميع”.