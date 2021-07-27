نجوى كرم تُعلنها بالفيديو: “مغرومة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: استعدادًا لطرح عملها الفني الجديد “مغرومة”، كشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن الإعلان التشويقي للكليب المنتظر عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت نجوى كرم قد كشفت في وقت سابق عن بوستر أغنية “مغرومة”، وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أن اسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الشهير الذي صدر قبل 23 عامًا مع “روتانا” وعلّقت قائلةً: “ب ١٩٩٨ – كانت … اليوم ٢٠٢١ ولكل العمر …. روتانا – نجوى كرم”.

وفور طرح برومو كليب “مغرومة”، تصدّرت نجوى كرم الترند عبر موقع “تويتر” في عدد من البلدان العربية بهاشتاغ #NajwaKaram2021، إذ عمد عدد كبير من جمهورها على نشر الهاشتاغ تعبيرًا عن حماسهم لجديدها الفني.

الجدير ذكره أن نجوى كرم قبل فترة المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي لعملها الجديد، ونشرت مقطع فيديو تجازو المليون مشاهدة عبر انستغرام ظهرت من خلاله في الاستوديو أثناء تسجيل بعض الأغنيات الجديدة.