لرفع وصاية والدها.. بريتني سبيرز تتوسل باكية للقضاء الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدّمت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز بالتماس، الإثنين، إلى محكمة في لوس أنجلس بهدف أن تسحب من والدها الوصاية المثيرة للجدل.

وتتيح الوصاية لوالدها التحكم الكامل بممتلكاتها، وإسناد المهمة إلى محاسب مستقل بدلاً منه، حسب ما جاء في الطلب.

وكان المحامي ماثيو روزنجارت، الذي توكّل عن سبيرز أخيراً، كشف قبل أسبوع أنه يتخّذ إجراءات "قاسية وسريعة" لتنحية جيمي سبيرز والد المغنية الأمريكية، بعدما أدلت النجمة بشهادة أمام محكمة في لوس أنجلوس بدت فيها شديدة التأثر.

وتوسلت سبيرز باكيةً إلى المحكمة أن تضع حداً لهذه "الوصاية التعسفية"، وطالبت بـ"تحقيق" ضد والدها.

وورد على الموقع الإلكتروني لمحكمة لوس أنجلس، الإثنين، التماس لتعيين المحاسب جيسون روبين من كاليفورنيا لإدارة الشؤون المالية لنجمة البوب.

واعتبر روزنجارت في الالتماس، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن "تمتُع سبيرز بالقدرة على اختيار من يمثلها" كمحامٍ لها، حسب ما ورد في قرار صدر أخيراً عن قاضية تنظر في القضية، يعني أنها "تتمتع بالقدرة على تعيين" من يدير شؤونها المالية.

وأعلنت القاضية بريندا بيني خلال جلسة محاكمة قصيرة، الإثنين، أنها ستصدر حكماً في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل في شأن الالتماس لتجريد جيمي سبيرز من إدارة ممتلكات ابنته التي تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.





وصاية منذ 2008

ويطالب المعجبون بالمغنية منذ مدة طويلة بكفّ يد والدها، وأطلقوا في هذا الصدد حملة لدعمها تحت عنوان "فري بريتني" (حرروا بريتني).

وفُرضت الوصاية القضائية عام 2008 على المغنية البالغة من العمر 39 عاما، بعد تدهور كبير في وضعها النفسي حظي يومها باهتمام إعلامي واسع.

وجاهرت صاحبة أغنية "توكسيك" في الآونة الأخيرة برفضها استمرار وصاية والدها في شهادات أدلت بها أمام القضاء، وفي منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز ما كشفته أنها مُنعت من إزالة لولب رحمي رغم رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال، وأنها كانت تُرغم على تناول عقاقير تجعلها تشعر بحالة "سكر".

وأعلنت في منشور على أنستقرام أخيراً أنها ستتوقف عن أداء العروض الفنية الحية ما دامت خاضعة لوصاية والدها.

وسأل روزنجارت، وكيل بريتني، في تصريح لوكالة فرانس برس بعد جلسة في 14 تموز/يوليو الجاري "لماذا لا يتنحى السيد (جايمي) سبيرز؟".

وأضاف "لم يعد لديه ما يفعله في هذه الوصاية".

إلا أن محامي الوالد أكد أن موكله لن يتنحى طوعاً "لأنه كان حاضراً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على مدى الأعوام الثلاثة عشر الأخيرة" من أجل ابنته.

وكانت القاضية بريندا بيني ردّت التماساً سابقاً لتنحية جايمي سبيرز قُدِّم العام المنصرم.

ومن المرتقب إقامة جلسة المحاكمة المقبلة في 29 تموز/يوليو الجاري.



