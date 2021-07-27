راغب علامة يستعد لإطلاق “فوراً غرام”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 ثواني

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإطلاق أغنيته الجديدة “فوراً غرام”. وشوّق راغب المتابعين بفيديو دعائي لأغنيته الجديدة “فورا غرام” كان نشره في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلّق راغب على الفيديو قائلاً: “إستعدوا.. قريباً سأشارككم فوراً غرام”. وكان نشر بوقت سابق صورة في حسابه تظهر فريق العمل من كواليس تصوير الأغنية، كتب تعليقاً قال فيه: “اليوم بإذن الله سوف نبدأ تصوير أغنيتي الجديدة فوراً غرام سوف تسمعونها منتصف شهر ٧ بإذن الله. ادعوا لنا بالتوفيق”.

يذكر أن علامة أغنية “يا شعب زايد”، مقدماً إياها لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها.

ونشر مقطعاً من الأغنية في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي معلّقاً: “إنها إمارات المحبة إنها إمارات التسامح والتطور والسلام. ‏هذا بعض مما في قلبي تجاه شعب زايد الحبيب وقادة الإمارات الكبار”.

وكان لافتاً تعاون راغب في هذه الأغنية مع الفنان الإماراتي فايز السعيد.