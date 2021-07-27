نادين نسيب نجيم تعرّف جمهورها على “المكان الأقرب إلى قلبها”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمضي الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم وقتها مع عائلتها بعدما أنهت تصوير مشاهد مسلسل “صالون زهرة”.

وفي هذا المجال، شاركت نجيم الجمهور مجموعة صور تجمعها بإبنيها، وخطفت نادين أنظار المتابعين بإطلالتها “الكاجوال” وجمال إبنيها، واعتبر الجمهور المنشور نوعاً من التحفيز على زيارة أماكن متنوعة في لبنان ومساهمة في تعزيز السياحة الداخلية.

وكتبت: “المكان الأقرب إلى قلبي هيي بلدة الشوف ولما بقرر قضّي وقت بعيد عن ضجة المدينة والشغل والهموم و يكونوا كمان ولادي مبسوطين بحب كتير أوتيل مير أمين سحبوا الصور وشوفوا قدي هل مطرح بيتميز بتراث قديم جداً وطاقة إيجابية حلوة و منظر الجبل والطقس الحلو والأكل الطيب والهدوء وبالليل سهرة حلوة بالطبيعة وموسيقى ورقص … شكراً كتير خليتونا نحس اننا بالبيت و خاصة طوني (الصورة الأولى ) شخص بحب شغله و بحب ضيوفه بيهتم بأدق التفاصيل انبسطنا كتير ورح ارجع عن قريب”.