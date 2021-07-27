بلقيس تكشف حقيقة توجيهها رسالة الى طليقها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:57 صباحاً - كشفت الفنانة المينية / الاماراتية بلقيس فتحي، حقيقة الأنباء التي راجت بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توجيهها رسالة إلى طليقها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف أغنيتها “انتهى” التي طرحتها في شهر يونيو الماضي.

ونفت بلقيس في تصريحات لـ”إي تي بالعربي” هذه التكهنات. وقالت، إن الجمهور ربط بالفعل، بين كلمات الأغنية وحياتها الشخصية، بإعلان انفصالها عن زوجها وظنوا أنها طرحتها موجهة له أو تعبيرًا عن معاناتها وأسباب الطلاق، لكن هذا غير صحيح.

وأضافت أن الأغنية بدأ العمل عليها منذ فترة طويلة جدًا، قبل الانفصال وكانت ما تزال مع زوجها وسمعتها للمرة الأولى معه، لافتة إلى أن كل الأغاني الجديدة المقرر طرحها تباعًا خلال الفترة القادمة، سمعتها مع زوجها، لأنها بدأت العمل عليها منذ عام 2020.

وبينت بلقيس، أنها وضعت خطة عمل للأغاني ليس لها علاقة بحياتها الشخصية أو العاطفية، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار منذ فترة طويلة، وقررت أن تكون العلاقة بينها وبين زوجها، قائمة على الاحترام فقط، لوجود ابنها “تركي” بينهما.

وعلقت: “من زمان اخدت القرار بيني وبين نفسي انه يجمعني تركي وتكون علاقتنا فيها احترام بس ما فيني كمل في الزواج، وبعد شوية خبرته”.

وتحدثت عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن زوجها: “عادي هذا نصيب ومكاتيب والله كاتب يصير كذا والحمد لله على كل شيء وعلى كل حال”.