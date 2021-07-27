“توتر عالي”.. عمل فني جديد لـ قصي خولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان السوري، قصي خولي، عن استعداده لعمل فني جديد له يحمل اسم “توتر عالي”، وتلقى ردود فعل إيجابية من جمهوره.

وكتب قصي تغريدةً له على حسابه في “تويتر”، قائلاً: “قصي الخولي، مسلسل توتر عالي قريباً، والله ولي التوفيق”، ناشراً صورة له وهو في صالة الألعاب الرياضية.

وحظيت تغريدته بتفاعل واسع من قبل رواد التواصل الاجتماعي، فقال أحد المغردين: “‏‎‎‎‎والله يا قصي محتاجين لشيء يلهينا، عن الوضع المأساوي الي عم نعيشه”، وأضاف آخر: “أكيد هيبقى مسلسل فوق الوصف لأنك نجم حقيقي، ومميز جداً، وهتضيف الشخصية الكثير، ربنا يوفقك يارب”.

وعقب ثالث: “‏‎‎‎‎لن أنساك يامبدع في هارون الرشيد، ووجب عليا متابعة كل أعمالك، أنت نجم حقيقي لامكان للغرور في قاموسك، استمر ومتابعينك في الوطن العربي معاك”.

وقصي خولي، ممثل سوري، كانت بدايته الفنية عام 1999 في فيلم ذاكرة صعبة، حاز جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2006 عن دوره في مسلسل “غزلان في غابة الذئاب”، كما حاز نفس الجائزة عام 2011 عن دوره في مسلسل “تخت شرقي”، في بداية حياته درس الحقوق، لكنه سرعان ما تحول إلى الفن.

وشارك قصي منذ انطلاقة مسيرته الفنية في عدة أعمال فنية في المسرح والسينما والتلفزيون، وخاض تجربة السينما بفيلم “سيناريو”، وهو من تأليفه وإخراجه، إلى جانب أفلام أخرى مثل: “رؤى حالمة، والعشاق، وسبع دقائق إلى منتصف الليل”.

وفي المسرح، شارك بعدد من المسرحيات، أهمها: “كسور، ومدينة الغراب، والدبلوماسيون”، وافتتح في سبتمبر 2014 شركة إنتاج تلفزيوني أطلق عليها اسم “مجموعة قصي خولي للإعلام”.

جدير بالذكر، أن مسلسل “2020”، الذي عرض في شهر رمضان، كان آخر أعمال الفنان قصي خولي، وشاركه البطولة الفنانة نادين نجيم، رامي عياش، كارمن لبس، فادي إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رندة كعدي وفؤاد شرف الدين، ومن كتابة بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “صباح إخوان”، ولاقى ردود أفعال إيجابية، وحقق نجاحاً ونسبة مشاهدات عالية.