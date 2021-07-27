حياة الفهد تعلن عن عمل جديد لها برفقة هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلنت الفنانة الكويتية، حياة الفهد، عن استعدادها لعمل جديد برفقة الفنان الشاب طلال باسم، من دون كشف مزيد من التفاصيل، أو ذكر اسم العمل.

ونشرت الفهد صورة لها برفقة باسم، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام”، وكتبت: “من الوجوه الشابة المبدعة في الفن، ومن ضمن طاقم عملي القادم، بإذن الله تعالى، تمنياتي له بالتوفيق الفنان طلال باسم”.

وأثارت الفنانة الكويتية حيرة المتابعين لديها عن اسم العمل الجديد ونوعيته، حيث قال أحد المتابعين: “ما اسم المسلسل الجديد؟”، وأضاف آخر: “هل هو مسلسل كوميدي؟؟”، وتابع ثالث: “أهم شيء النص يا ريت يكون نص جيد”.

وانتقد آخرون اختيارها هذا الفنان الشاب، فقال أحدهم: “أنا مستغرب من فنانة كبيرة مثلك، تقول على هذا الفنان أنه فنان موهوب هل اخذتيه عشان والده؟ هو ما يعرف شكل التمثيل”.

وحياة الفهد، ممثلة كويتية شهيرة، وتعد من أبرز فنانات الخليج، ولها محاولات شعرية، ولديها القدرة على كتابة القصص والسيناريوهات، حيث قامت بكتابة العديد من الأعمال التلفزيونية، ولها ديوان شعر واحد باسم “عتاب”، صدر في نهاية سبعينات القرن العشرين.

وقدمت النجمة الكويتية في أحدث مسلسلاتها التلفزيونية شخصية “مارغريت”، وتلعب فيه دور سيدة مثقفة عاشت فترة طويلة في المملكة المتحدة، ومنظمة، وصارمة جداً، ولكنها ليست قاسية، هي ابنة لأم إنجليزية وأب عربي، تنتقل من الغرب نحو الشرق، لتعيش عالماً مختلفاً اجتماعياً وعلمياً خلال فترة زمنية معينة، وعندما تعود إلى بلدها تصبح محملة بخليط يجمع بين العملية الشديدة والأصالة، وتبدأ بتغيير من حولها من الكبار والصغار.

وأثار المسلسل الكثير من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرح أولى حلقاته بسبب التشابه الملحوظ بين الملكة إليزابيث و”أم سوزان” (شخصية الفهد في المسلسل)، وأشاد الجمهور بأدائها على الشاشة، وكذلك اختيار الأزياء والمناظر المتوافقة مع طبيعة تلك الفترة.