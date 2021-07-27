بلقيس تحقق أرقاماً قياسية و”ترند” عربياً وعالمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة بلقيس فتحي بنجاح فيديو كليب أغنيتها الجديدة “جبار”، الذي أطلقته قبل أيام، مؤكدة أنه حقق أرقاماً قياسية.

وأعلنت بلقيس تصدر “جبار” “ترند 1” في الإمارات وسلطنة عمان واليمن، وجاء في المركز الثاني في “ترند” الكويت، بينما جاء في المركز الثالث بالبحرين والرابع في السعودية ولبنان والأردن وليبيا، والخامس في تونس، وحل بالمركز الثامن في المغرب والتاسع في العراق والسادس عشر في مصر والجزائر، كما دخل في “الترند” العالمي، وحل بالمرتبة الثامنة والعشرين.

وتوجهت بلقيس بالشكر إلى فريق عمل الأغنية والكليب الشاعر والملحن رامي الشافعي، المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ والمخرج إيلي فهد، وكتبت عبر حسابها في “إنستغرام”: “#جبار تحقق أرقاماً قياسية وترند عربي وعالمي.. شكر كبير لفريق العمل الجبار”.

وتعيش بلقيس فتحي حالة من النشاط الفني هذه الفترة، وتعتبر أغنية “جبار” الخامسة من ألبوم بلقيس الجديد، بعد طرحها: “انتهى”، و”حالة جديدة”، و”خاف علي”، و”ممكن”، وحصدت الكثير من النجاحات، خاصة “الديو” الغنائي “ممكن” مع النجم العراقي سيف نبيل، الذي تخطى حاجز الـ50 مليون مشاهدة في أقل من شهر، وحقق “ترند 1” في عدد من الدول العربية.

من ناحية أخرى، تستعد بلقيس لإحياء حفل غنائي كبير في دار الأوبرا المصرية، يوم 12 أغسطس من الشهر المقبل، على خشبة النافورة في الهواء الطلق، وذلك بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه.

ومن المنتظر أن تقدم بلقيس برنامجاً غنائياً يتضمن باقة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد، وأبرزها أغنيتاها الأخيرتان اللتان حققتا نجاحاً كبيراً فى سوق الأغنية العربية، وهما “ممكن”، و”انتهى”.