سمية الخشاب تفتح قلبها للجمهور.. تمنت العمل مع مخرج أميركي وإصدار هذا القانون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فتحت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، قلبها للجمهور من خلال فقرة “سؤال وجواب”، عبر حسابها في موقع “تويتر”، حيث دونت تغريدة أكدت فيها انتظارها لتلقي أسئلة الجمهور.

وتنوعت الأسئلة بين الفنية والرياضية، إضافة إلى الطريفة والخيالية منها، حيث كشفت عن فيلمها المفضل، والذي جاء بعنوان “Mean Girls”، بينما لم تختر فناناً مفضلاً بالنسبة لها، معتبرةً نفسها المفضلة لنفسها.

واختارت الخشاب هاري ستايلز من فريق “One Direction” مطرباً مفضلاً بالنسبة لها، بينما تمنت الفنانة المصرية العمل تحت قيادة المخرج الأميركي روبرت بي ويد.

وفي سؤال خيالي، بشأن ما ستفعله حال حكمت العالم، قالت إنها ستقر قانوناً يمنع العنصرية تماماً، مع قرار بإعدام المتحرشين والمغتصبين، فقالت: “عندما أحكم العالم سوف أصدر قانوناً بحبس مؤيدي العنصرية، وسوف أحاكم كل الأشخاص الذين يحكمون على الآخرين ويتدخلون في ما لا يعنيهم، كما سوف أصدر قراراً بإعدام كل المغتصبين والمتحرشين، وسأمنع الحروب”.

ورأت الخشاب أنه لا وجود لما يسمى “وزن مثالي”، حيث ردت على سؤال في هذا الخصوص، قائلة: “‏مش شايفه إنه في حاجه اسمها وزن مثالي أو standard لازم الناس تمشي عليها أنا شايفة إنه كل شخص له وزن مثالي هو بيرتاح فيه”.

واعتبرت الخشاب أن اللاعب سيرجيو أغويرو قد تعرض للظلم والتهميش، ما أثر في حالته النفسية، مؤكدة أن انتقاله للعب بجوار ليونيل ميسي، في برشلونة الإسباني، سيمنحه دافعاً للتطور، وتمنت له التوفيق.

ووجه لها أحد المغردين سؤالاً حول انحيازها لصف النساء بشكل دائم، فردت قائلة: ‏”عشان الرجالة مش سالكين (مش كلهم طبعاً بس كتير)”، كما اعتبرت “الأموال” من أكثر الأشياء التي تمنح السعادة للإنسان.