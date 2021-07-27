بعد جلطة القلب.. مرام البلوشي تؤكد إصابتها بفيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة الكويتية، مرام البلوشي، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وكتبت البلوشي، عبر خاصية “ستوري”: “تأكدت إصابتي بفيروس كورونا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. ادعولي بالشفاء وإن شاء الله أرجع لعروض المسرحية”. وأضافت في منشور آخر: “كورونا.. ما تخوفني أصلاً فكة.. صار فيني ومتطعمة اقوى درع صار عندي”.

يأتي ذلك بعد نحو شهر فقط على تعافي مرام البلوشي من إصابتها بجلطة في القلب، بعدما سمح لها الأطباء بالخروج من “العناية المركزة”، بعد تحسن حالتها الصحية.

وكانت البلوشي قد طمأنت متابعيها على حالتها الصحية، وأوضحت في يونيو الماضي أنَ صحتها في تحسن مستمر، وأن الأطباء سمحوا لها بالخروج من المستشفى، وقالت حينها عبر حسابها في “سناب شات”، إن السبب الحقيقي وراء دخولها “العناية المركزة”، هو إصابتها بالتهاب رئوي شديد؛ بسبب موجة الغبار، وهو ما أدى إلى انسداد الشرايين وتكوين جلطة.

وتابعت: “الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه.. وأشكر من كل قلبي كل من دعا لي وسأل عني واللي قدر يوصلي واللي ما قدر.. دعواتكم كلها وصلت، وبفضل ربنا أولاً ثم أنتم، قدرت أعدي هذه الوعكة الصحية وأتعافى منها”.

كما وجهت مرام البلوشي، في ذلك الحين، رسالة عتاب لكل من روَّج شائعة وفاتها، مؤكدة أنها شعرت بحزنٍ كبير عندما سمعت هذه الشائعة، مطالبة الإعلاميين وأصحاب الحسابات المشاهير بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، التي تُسبب أذىً نفسياً للفنان وأسرته.