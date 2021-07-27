سعد لمجرد يستجيب لرغبة هاني شاكر: التعاون معك شرف لي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الفنان المغربي سعد لمجرد على الفنان المصري هاني شاكر، بعدما كشف الأخير عن رغبته في التعاون مع النجم الشاب في “ديو” غنائي.

ونشر لمجرد عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي بـ”إنستغرام”، مقطع فيديو للفنان هاني شاكر، وهو يجيب عن سؤال أحد الإعلاميين، إذا كان سيشارك في “ديو” غنائي مع مطرب غير مصري، فمن يفضل التعاون معه، فاختار المغربي سعد لمجرد.

وعلق لمجرد على حديث شاكر، قائلاً: “وأنا كمان بحبك جداً، وليا الشرف الكبير يا أستاذنا نتعامل مع بعض، وأي فنان غيري، يتمنى كمان يتعامل معاك يا حبيبي”.

وصرح شاكر، في لقاء إعلامي سابق، بأنه يحب سعد لمجرد، وحول أجمل أغنية سمعها في الفترة الأخيرة، قال: “شغل عمرو دياب في الفترة الأخيرة عاجبني جداً، مثل اتعلموا ويوم تلات، وبالنسبة للأغنية غير المصرية، فأنا أفضل بالبنط العريض، واللي باعنا خسر دلعنا لراغب علامة”.