هؤلاء النجوم يمتلكون “جزراً” خاصة بهم.. فمن هم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من الطبيعي أن يمتلك المشاهير أماكن لقضاء العطلات الصيفية، لكن هناك مرحلة أعلى من هذا، وصل إليها الكثير من النجوم، وهي شراء جزر خاصة لقضاء العطلات، أو إذا رغبوا في الانعزال عن العالم.

ونقدم في التقرير التالي أبرز نجوم هوليوود، الذين يمتلكون “جزراً” خاصة بهم:

ليوناردو دي كابريو

هناك عبارة شائعة تقول إذا كنت ليوناردو دي كابريو، فحينها تستطيع الحصول على كل شيء، إذ يمتلك النجم الشهير جزيرة تُسمى “بلاكادور كاي”، في بليز، وهي دولة كاريبية توجد على الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة الأميركية.

وقد ابتاع ليوناردو هذه الجزيرة مع شريك تجاري بقيمة 1.75 مليون دولار، لإنشاء منتجع صديق للبيئة.

شاكيرا

تمتلك المغنية الكولومبية شاكيرا، بالاشتراك مع كاتب الأغاني البريطاني روجر ووترز، جزيرة “بوندز كاي”، التي تقع في جزر البهاما، وتبلغ مساحتها 550 فداناً، وسعرها 16 مليون دولار، وكانا يسعيان لتحويل هذه الجزيرة لملاذ يلجأ إليه المشاهير للراحة، وأيضاً لتنفيذ مشاريعهم الفنية.

تايلر بيري

اشترى الممثل الأميركي تايلر بيري، عام 2009، جزيرة “باي كاي”، وهي من جزر الباهاما، وذلك لإهداء نفسه شيئاً مميزاً في ذكرى مولده الـ40، وأقام بداخلها قصراً فاخراً على مساحة 14000 قدم مربعة، ملحق بمنتجع جمالي وصحي ومرسى سفن خاص.

بيونسيه وجاي زي

أهدى مغني الراب الأميركي، جاي زي، زوجته النجمة بيونسيه، في ذكرى مولدها الـ29، جزيرة في “فلوريدا كيز”، وبعد ذلك قررا شراء جزيرتين إضافيتين في جزر الباهاما لقضاء عطلاتهما.

جوني ديب

في عام 2004، اشترى الممثل الشهير جوني ديب جزيرة تابعة لجزر الباهاما، مقابل 3.6 ملايين دولار، وقام بشراء يخت وتطوير البنية التحتية للجزيرة، وأيضاً قام ببناء منزله الخاص، وأطلق على شواطئ الجزيرة أسماء الأشخاص المهمين في حياته.

إيدي ميرفي

اشتري الممثل الأميركي، إيدي ميرفي، جزيرة خاصة في الباهاما، يُطلق عليها اسم “روستر”، مقابل 15 مليون دولار، ومساحتها صغيرة تبلغ 15 فداناً فقط، ويستخدم مورفي هذه الجزيرة هو وأسرته للاسترخاء وقضاء العطلات.