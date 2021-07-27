نوال الزغبي تكشف كواليس “أرقص”.. “النجاح ما حدا بيقدر يحاربو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، عن كواليس جديدة من أحدث أعمالها الفنية، كليب “أرقص”، الذي طرحته في منذ أيام، بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ونشرت نوال عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت خلاله أثناء تصوير كليب أغنيتها الجديدة “ارقص”، حيث كانت تتمايل وتتراقص على أنغام أغنيتها “ارقص”، في أحد الأماكن المفتوحة التي امتلأت بالأشجار الخضراء.

وبدت نوال خلال الفيديو برشاقة وخفة حركة كبيرة أثناء تصوير الكليب، وحرصت على توجيه رسالة إلى كل الحاسدين، حيث دونت على الفيديو مقطعًا من أغنيتها الجديدة، قائلة: “واللي بعينو بيحسدنا يتشطر ويقلدنا”.

وكانت نوال الزغبي قد عبّرت عن سعادتها بالأصداء الإيجابية لكليب “أرقص” من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، وأكدت أن النجاح لا أحد باستطاعته ايقافه، قائلةً: “بس الله يكون كاتب النجاح !! ما حدا بيقدر يوقفو او يحاربو”.

وصورت الزغبي الكليب تحت قيادة المخرج فادي حداد، وظهر فيه عدد من الأشخاص، سيدات ورجالاً، وهم يرقصون وسط أجواء مخيفة في منزل مهجور، مع ظهور الزغبي، وهي ترقص حاملة البهجة للجمهور في إطلالاتها ولحن أغنيتها.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي كانت قد طرحت “أرقص”، كأولى أغاني ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”، وتركت تعليقاً، قالت فيه: “آمل أن أتمكن من الوصول إلى قلوبكم وتيسير حياتكم اليومية بموسيقاي.. أينما كنتم.. يرجى الجلوس، وترك الهموم وراءكم والاستمتاع بالموسيقى”.