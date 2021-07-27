نصر محروس ودياب.. حرب كلامية لا تنتهي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اشتعل الخلاف بين الفنان المصري دياب والمنتج نصر محروس من جديد، بسبب الحرب الكلامية الدائرة بين الطرفين.

واتهم دياب، الذي حقق نجاحاً كبيراً على المستوى الدرامي خلال الفترة الأخيرة، المنتج نصر محروس، صاحب شركة "فري ميوزك"، بمنعه من الغناء، باستخدام ثغرات في العقد المبرم بينهما منذ 2005.

وفي المقابل رد مهندس الصوت هاني محروس على كلام دياب قائلا: إن شقيقه نصر محروس لا يقف في طريق دياب، ولا يتعمد تعطيله عن العمل، واتهم دياب بالكذب والافتراء، مؤكدا أن نصر محروس أنتج لدياب 27 أغنية، 9 منها تم تصويرها فيديو كليب، وخلال 14 سنة كان موجودا فيها في الشركة، أنجز ألبومين و5 أغنيات منفردة.

ولم يلتزم دياب الصمت وقرر الرد للمرة الثانية من خلال برنامج "الحكاية" تقديم عمرو أديب، وأوضح موقفه في مداخلة هاتفية قائلا: "حصلت على مرتب لمدة سنة في 2006، ومخدتش في سنوات 2005 و2007 و2008 و2009. في 2006 كان بيديني 1500 جنيه في الشهر، وهذا المبلغ لا يكفي حق المواصلات من إمبابة مكان سكني لمقر الشركة في مصر الجديدة. وبعد كده قطع المرتب، ولما والدتي توفيت في 2006، ومكنش معايا فلوس وكلمتهم قالولي مفيش فلوس".





وعن عدم توريده مبالغ مالية للشركة لمدة 6 سنوات، قال دياب: "دا كذب وافتراء، أنا معايا مخالصة 2017، دي آخر مخالصة من الشركة عن أعمالي في 2017. في 2018 لما وردت الفلوس للشركة كانت المشاكل بدأت، وقال لي مفيش مخالصة، يا إما تمضي على عقد جديد وطبعا عقد مجحف أكتر من اللي قبله".

وأشار دياب في حديثه إلى قيام إدارة الشركة بغلق الاستديو في وجهه لمنعه من الغناء، الأمر الذي دفعه لعمل محاضر شرطة لإثبات الحالة، كما نفى دياب قيام نصر محروس بتعليمه التمثيل، موضحا أنه دخل ورشة تمثيل وكان مسلسل "ساحرة الجنوب" إنتاج 2014 أولى تجاربه على شاشة التلفزيون.