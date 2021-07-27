فيديو.. صفاء أبو السعود تكشف جوانب خفية من مسيرتها الفنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" تقديم لميس الحديدي، المذاع على قناة "on" المصرية.

وكشفت أبو السعود خلال المقابلة التلفزيونية عن الظروف التي جعلتها بطلة للمسرح لأول مرة قائلة: "كنت متدربة في الفرقة الاستعراضية، وكان مديرها في ذلك الوقت، أحمد شفيق أبو عوف، وهو الذي رشحني للقيام بدور "الإمبراطورة أوجيني" وذلك بسبب غياب بطلة العرض وسفرها للخارج، وكان عمري وقتها 15 عاما".



واستكملت صفاء أبو السعود حديثها: "فوجئت بعد ذلك بوفاة الفنانة نعيمة عاكف مع الفرقة الاستعراضة، والتي كانت مشتركة في بطولة عملين، هما "موكب التاريخ، وبدلة التشريفة" وطلب مني مدير الفرقة أن أكون بديلة للفنانة نعيمة عاكف بعد مرور 3 أيام على وفاتها، توالت العروض بعد ذلك وأصبحت بطلة الفرقة".





وتطرقت أبو السعود في حديثها إلى أغنيتها الشهيرة: "أهلا بالعيد"، قائلة: "أشعر بالسعادة بسبب هذه الأغنية التي أصبحت جزء من ثقافة المصريين بالعيد، كنت متخوفة من تصوير هذه الأغنية بسبب قصر مدتها، واحتفظت بها لمدة عام ونصف، والشاعر عبد الوهاب محمد والملحن جمال سلامة والمخرج شكري أبو عميرة أقنعوني بضرورة تصويرها، وهو ما استجبت له بعد فترة، وأشكر الله على هذا العمل لأن الأغنية حققت نجاحا كبيرا".





وبسؤالها عن أبرز المحطات الدرامية في مسيرتها الفنية قالت: "قدمت مسلسلات مهمة مثل "هي والمستحيل" و"غوايش"و "لسه بحلم بيوم " مع نور الشريف، كما شاركت في بطولة عدد من المسرحيات العالمية مثل "الأحمق" لموليير، و"الحرافيش" مع الفنانة هدى سلطان.

وأشارت إلى أن الكاتبة فتحية العسال اختارتها لتجسيد شخصية "زينب" في مسلسل "هي والمستحيل" على الرغم من أنها اشتهرت في هذا الوقت بتقديم الأدوار الكوميدية الخفيفة، وكانت خائفة من هذه التجربة.