روبي تتعاقد مع رشيدي لإنتاج ميني البوم لصيف ٢٠٢١

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"الخليج 365": تعاقدت الفنانة المصرية "روبي" مع المنتج محمد رشيدي لإنتاج ميني البوم لصيف "٢٠٢١" يضم خمس أغنيات سيتم طرحها في فترات متقاربة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد رشيدي ان التعاون في الميني البوم تم مع عدد من أهم صناع الأغنية بالعالم العربي منهم الشعراء مصطفى حسن، و صابر كمال، والملحنين بلال سرور ،ومحمد حمزة، ومحمد يحيى والموزعين أحمد عادل، وامين نبيل وهاني يعقوب وأحمد ابراهيم.

ومن المقرر طرح أولى أغاني الالبوم يوم ٥ أغسطس القادم وتحمل عنوان "على سهوة" كلمات صابر كمال، و لحن بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و إنتاج محمد رشيدي RPMUSIC.