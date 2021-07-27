اليونسكو تدرج 7 مواقع جديدة ضمن قائمتها للتراث العالمي

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

أدرجت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، 7 مواقع جديدة ضمن قائمتها للتراث العالمي.



ومن بين هذه المواقع، 4 يعود إدراجُها إلى "ما تكتسيه من سمات طبيعيّة"، حسب ما أوردت اليونسكو على موقعها الإلكتروني، وهي جزيرة أمامي-أوشيما وجزيرة توكونوشيما والجزء الشمالي من جزيرة أوكيناوا وجزيرة إيريوموتيه (اليابان)، ومسطحات المدّ والجزر الكورية جيتبول (جمهورية كوريا)، وموقع مجمع غابات كاينج كراشان (تايلاند) وموقع غابات كولشيد المطيرة وأراضيها الرطبة (جورجيا).

وأدرجت 3 مواقع "لما تكتنزه من سمات ثقافية"، وهي تل أرسلان تيبيه (تركيا)، وامتداد موقع خط دفاع أمستردام الذي بات يُعرف باسم خط الدفاع المائي الهولندي (هولندا)، وموقع عابر للحدود هو المستعمرات الخيرية (بلجيكا وهولندا).

وضمت اليونسكو ،الأحد، 4 مواقع ثقافية جديدة إلى قائمة التراث العالمي، تقع في الصين والهند وإيران وإسبانيا.

وتعقد لجنة التراث العالمي لليونسكو في دورتها السنوية الرابعة والأربعين عبر الإنترنت في مدينة فوتشو، ومن المتوقع أن يستمر إدراج المواقع حتى 28 تموز/يوليو 2021.