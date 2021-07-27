شيرين في أحدث صورها.. إطلالة تحبس الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت خبيرة التجميل هالة عجم صورة للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، وردّت على سؤال أحد المتابعين الذي عبّر عن إعجابه بالصورة وقال أن شيرين حبست أنفاس محبّيها بإطلالتها. وأكدت عجم أنّ الصورة هي الأحدث لشيرين.

وكانت شيرين شاركت منذ أكثر من أسبوع في مؤتمر “حياة كريمة”، وأدّت أغنية وطنية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وبعد الحفل نشرت عبر حسابها في”تويتر” صورة لها وهي تؤدي التحية العسكرية للسيسي وقالت إنّها تشرّفت بالغناء أمامه وأنها شاركت في الاحتفالية التي وصفتها بـ”الحدث العظيم”.

وأضافت في تغريدتها: “بإذن الله سيرفع للمرة الأولى عن الملايين من أهلنا المعاناة ويبلغون حياة كريمة يستحقونها”، مضيفة إنّ ذكره لله تعالى في كل خطاباته من أجمل وأغلى ما تسمع، وأكثر شيء يطمئنها على بلدها.