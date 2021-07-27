غيرة نسليهان أتاغول تتسبب بانفصال زوجها عن مسلسل “وصفة الحب”.. خطة ترويجية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت المواقع التركية خبر انفصال الممثل قادير دوغلو، زوج الممثلة نسليهان أتاغول، عن مسلسل “وصفة الحب”، بالرّغم من أنّ المسلسل بدأ عرضه حديثاً.

وعزت شائعات السبب إلى غيرة وانزعاج نسليهان من الفيديو الذي نشره زوجها قادير منذ أيام مع بطلة العمل سيرا أريتورك للترويج للمسلسل، حيث ظهر فيه قريباً منها بشكل حميميّ؛ الأمر الذي سبّب له مشكلات مع زوجته.

وبحسب ما ذُكر، فإنّ قادير سيغادر المسلسل بأسرع وقت نزولاً عند رغبة نسليهان، التي أشعل الفيديو غيرتها.

وذكرت المواقع أن شركة الإنتاج تبذل جهداً مكثّفاً لإقناع قادير بالرجوع عن قراره، في حين اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الأخبار مجرّد إعلان للمسلسل من أجل رفع نسبة المشاهدة.