متى تطرح أبل جهاز "ماك بوك إير" الجديد؟.. خبير تقني يحسم الجدل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تناقل عدد من المواقع المختصة بأخبار التقنيات، أخبارا متضاربة بشأن موعد طرح الجيل الجديد من أجهزة أبل "ماك بوك إير".

ذلك حتى حسم الخبير التقني الموثوق به "مينج-شي كيو" الأمر، بعد نشره لتغريده ذكر بها أن الجهاز يتوقع بشدة وصوله للأسواق خلال منتصف عام 2022 المقبل، مع عمله بشاشة "ميني لد" بقياس 13.3 بوصة.

وسبق أن أعلن "كيو" عن أن أبل كانت تعمل على جهاز "ماك بوك إير" بتصميم جديد كليا لعام 2022، غير أن الوقت المحدد لطرح الجهاز ظل مجهولا.

من المعلومات الجديدة أيضا، طرح الجهاز بشاشة "ميني لد" Mini-LED بقياس 13.3 بوصة، ما يعني أن المواصفات التقنية للجهاز ستختلف، ولكن مع احتفاظه بشاشة بنفس قياس النسخ السابقة منه.





جدير بالذِكر أن شاشة Mini-LED "ميني لد" تعتمد على الآلاف من مصابيح LED الصغيرة جدًا في الإضاءة الخلفية، مما ينتج عنه نسب تباين أعلى وألوان سوداء أعمق، على غرار شاشات OLED.

حقيقة الإصدار الملون

ومما أثير أيضا من توقعات بشان نسخة 2022 من أجهزة "ماك بوك إير"، وحسب موقع "ماك رومرز"، المتخصص بأخبار أجهزة ماك من أبل، فإن أحد الخبراء المختصين بشأن أبل تنبأ بطرح إصدار جديد من جهاز "ماك بوك إير"، العام المقبل وتميزه ألوانه المختلفة.

ويدعم هذا الادعاء تقرير سابق كانت نشرته "بلومبرج"، عن خطط أبل لتقديم إصدار أكثر تطورا من أجهزة "ماك بوك إير" العامل بمعالج M1، سيكون لهذا الإصدار الجديد عدد من السمات المتميزة، من ضمنها طرحه بمعالج M2 أكثر تطورا، وتوفر بخيارات متعددة من الألوان.

وحتى الآن تتحفظ أبل على أي تفاصيل تتعلق بهذا الإصدار المزمع من جهاز "ماك بوك" متعدد الألوان.