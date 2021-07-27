شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنانة هياتم اليوم.. رحلت بعد صراع مع سرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنانة هياتم، حيث ولدت يوم 22 يوليو عام 1949 بمحافظة الإسكندرية، اسمها الحقيقي سهير حسن من مواليد الإسكندرية، وبدأت مشوارها الفني بالرقص في الأفراح الشعبية، بعدها انتقلت للقاهرة للعمل في بعض الحفلات كراقصة أيضًا، وكانت البداية عندما رشحها وكيل الفنانين وقتها للرقص في حفل يحييه الفنان عبد الحليم حافظ..

تم ترشيحها للمشاركة في بعض الأفلام في منتصف فترة السبعينيات، وكان أول أعمالها السينمائية عام 1972 بفيلم "ليلة حب أخيرة"، وبعد نجاحها فيه قدمها المنتجون كواحدة من النجمات الشباب، خصوصا في أدوار الإغراء الشعبية.

اعتزلت الرقص وتفرغت للتمثيل لكنها قدمت العديد من وصلات الرقص في أفلامها، وقدمت 35 فيلمًا سينمائيا منها: وراء الشمس، والبنات عايزة إيه، والرغبة، والقفل، والمتسول، من أبرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها، زهرة وأزواجها الخمسة، والباطنية، وعرفة البحر.

أصيبت هياتم بسرطان القولون وأجرت أكثر من جراحة لإزالة الورم، ولكن المرض عاد إليها من جديد، ونقلت إلى إحدى مستشفيات القاهرة، بعدما شهدت حالتها الصحية تدهوراً كبير في آخر أيامها، أدى بها للانتقال للعناية المركزة، حتى لفت أنفاسها الأخيرة عن عمر يناهز 69 عام، وتم دفنها دون أقامة عزاء لها بناء على وصيتها.