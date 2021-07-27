إيشان خاطر يبدأ في تجهيز فيلم الحرب Pippa للتصوير في سبتمبر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:34 صباحاً - يستعد فريق عمل الفيلم الحربي Pippa للتجهيز لهذا العمل الضخم، الذي كان من المفترض أن يبدأ تصويره في مارس الماضي، حيث تأخر الجدول الزمني - مثل أي إنتاج آخر - ولم يتمكن فريق العمل من التصوير بسبب الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

وبحسب موقع "Bollywood Hungama" سيبدأ أبطال الفيلم "إيشان خاطر"، "مرينال ثاكور" و"بريانشو باينيولي" في جلسات القراءة بحلول منتصف أغسطس، حيث يتعين على الممثلين التعرف على القصة والاستعداد أيضًا من أغسطس فصاعدًا لمشاهد الحرب والحركة القتالية، استعدادًا للتصوير بحلول سبتمبر.



عناصر الفيلم

بريانشو باينيولي - الصورة من حسابه على إنستغرام



Pippa من تأليف "رافيندر راندهاوا" و"تانماي موهان" و"راجا كريشنا مينون"، من إخراج "رجا كريشنا مينون".

يتضمن الفيلم الذي يدور حول الحرب الهندية الباكستانية عام 1971 بعض مشاهد الحركة القوية وبالتالي يلزم إنتاج ضخم من "روني سكروفالا" و"سيدهارث روي كابور".



قصة الفيلم



الفيلم مستوحى من كتاب بعنوان The Burning Chaffees للعميد "بالرام سينغ ميهتا"، من قدامى المحاربين في سرب دبابات الفرسان الخامس والأربعين الذي قاتل على الجبهة الشرقية خلال الحرب الهندية الباكستانية عام 1971. ومن المقرر أن يقوم "إيشان" بدور العميد "ميهتا".



أحداث الفيلم

إيشان خاطر - الصورة من حسابه على إنستغرام



يلقي Pippa الضوء على معركة غاريبور بين الهند وباكستان، التي استمرت 48 ساعة والتي وضعت الأساس وأثرت على نتيجة الحرب الوشيكة لصالح الهند.

يصور الفيلم أيضًا سن الرشد للشابان "ميهتا" (الذي يجسد دوره إيشان) بالإضافة إلى "أمتنا" (الذي يجسد دوره بريانشو باينيولي)، حيث صعد كلاهما لإثبات أنفسهما في الحرب.

مهدت المعركة الطريق لانتصار الهند حيث قاد الكابتن "ميهتا" قواته إلى النصر.

وبالإضافة إلى الشجاعة في جبهة الحرب، والصداقة العسكرية المثيرة، وتسلسلات الحركة المهيبة التي ستبهر الجماهير بالتأكيد، تستكشف هذه القصة أيضًا مدى تأثر عائلة نزحت خلال الحرب وسط خلفية أزمة اللاجئين المؤلمة التي ابتليَ بها عالمنا حتى اليوم.



استعدادات خاصة



بصرف النظر عن فهم النص، سيتعين على فريق التمثيل أيضًا بدء الإعداد البدني، وفقًا لأحد مصادر الفيلم: "لا يتعين عليهم فقط التعرف على معركة غاريبور التي تشكل جوهر القصة فحسب ، بل يتعين عليهم أيضًا الاستعداد جسديًا اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر أغسطس لأداء مشاهد القتال والحرب أمام الكاميرا."



موعد طرح Pippa



سيتم عرض Pippa بدور العرض في أواخر العام المقبل.

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