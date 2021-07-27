كايل ريتشاردز تتعرض لهجوم مرعب من النحل المرعب وتصاب بلسعات متعددة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:34 صباحاً - تعرضت النجمة "كايل ريتشاردز" لهجوم مرعب من النحل أصابها بلسعات متعددة مما أدى إلى دخولها المستشفى بسبب حساسيتها للنحل.

وبحسب موقع "ميرور" انتقلت نجمة The Real Housewives of Beverly Hills البالغة من العمر 52 عامًا، إلى Instagram يوم الأحد لمشاركة المشاهد المروعة التي أصابتها خاصًة بعد فشل حقن الأدرينالين EpiPen الخاص بها في العمل.



تفاصيل الهجوم



من سرير المستشفى، أخبرت النجمة متابعيها البالغ عددهم 3.3 مليون شخص كيف تعرضت للسع مرارًا بعد دخولها خلية نحل. وكشفت أن المواجهة المرعبة ازدادت سوءًا عندما لم تتمكن من الحصول على EpiPen الذي تستخدمه لمكافحة ردود فعل الحساسية الشديدة، حتى أنه اضطرت للقفز في حوض السباحة الخاص بها لحماية نفسها من أي لسعات أخرى.



"كايل" تتحدث لجمهورها على إنستغرام

كايل ريتشاردز في المستشفي- الصورة من Instgram story الخاص بها



بينما كانت "كايل" مستلقية في المستشفى متصلة بالأكسجين، كتبت على Instagram Stories: "لقد حدث هذا بالأمس ... دخلت في خلية نحل ولسعت عدة مرات. إذا كنتم تعرفوني، فأنتم تعلمون أنني أعاني من حساسية تجاه النحل وأخاف منهم. يمكنني أن أضحك على هذا الفيديو الآن ولكن ما لا تروه هو أنهم كانوا في شعري وكانوا يلاحقونني فعليًا."



كل الظروف ضدها أم سوء حظ؟!



وتابعت: "لم تكن عائلتي في المنزل، ولم يتمكن الأشخاص الذين يعملون لدي من سماعي أصرخ طلباً للمساعدة. خطي الأرضي لا يتصل برقم 911 وكان قلمي EpiPen معيبًا ولم يفتح."



نصيحة ثمينة



وكتبت على صورة لها متصلة بجهاز التنفس: "أشارككم هذه القصة لأنني في بعض الأحيان لا أكلف نفسي عناء أخذ قلم حقن الأدرينالين الخاص بي معي. أنا أيضًا لا أعرف لماذا لم أتمكن من أخذه معي في العمل. من المهم أن أنظر على YouTube ومشاهدة مقاطع الفيديو حول كيفية استخدامه. هناك أنواع مختلفة من EpiPens ويعمل كل منها بشكل مختلف."

ثم شاركت "كايل" مقطع فيديو لسرب من النحل وأشار إلى أنه سيتم نقلهم من منزلها في أسرع وقت ممكن. وشكرت العمل السريع والعناية الفائقة لفريق الإطفاء المحلي والمستشفى الذي تقول إنه تمكن من تهدئتها طوال فترة إخفاقها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"